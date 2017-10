dpa

Tankstelle in Hermsdorf überfallen: Mann leicht verletzt

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben in Berlin-Hermsdorf eine Tankstelle überfallen. Einer der Täter hatte am Sonntagnachmittag zunächst an der Tankstelle am Hermsdorfer Damm getankt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der 29 Jahre alte Tankstellenmitarbeiter zum Kassieren hinter den Tresen gehen wollte, hielt ihn der Unbekannte fest, schlug ihm ins Gesicht und riss ihn zu Boden. Der unmaskierte Angreifer und zwei weitere Räuber, die maskiert waren, flüchteten mit Waren und Geld. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen an dem Wagen geklaut waren. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

