Vier Menschen bei Unfällen am Wochenende getötet

Bei Unfällen am Wochenende sind in Brandenburg 106 Menschen verletzt und vier getötet worden. Das teilte die Polizei in Potsdam am Montag mit. Am Sonntagmorgen verunglückte ein 47-jähriger Mann tödlich, der mit seinem Wagen auf einer Kreisstraße zwischen Belten (Oberspreewald-Lausitz) und der Abzweigung Koßwig von der Fahrbahn abgekommen war. Er prallte gegen einen Telefonmast und dann gegen einen Baum.

Am Samstagnachmittag fuhr eine 61-jährige Frau auf einer Kreisstraße bei Nudow (Potsdam-Mittelmark) gegen einen Baum. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Bereits am Freitagmorgen kamen auf der Autobahn 12 zwei junge Männer ums Leben, als ihr Wagen auf Höhe des Rastplatzes Biegener Hellen (Oder-Spree) von der Fahrbahn abkam und auf einem Grünstreifen gegen einen Werbeträger aus Eisen prallte. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg von Freitag bis Sonntag 554 Unfälle.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen