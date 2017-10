Nach Sturmtief noch Bahn-Umleitung nach Berlin

Die Folgen von «Xavier» beeinträchtigen weiter den Zugverkehr - einige Strecken blieben auch am Montag gesperrt. Mehr Zeit einplanen müssen etwa Reisende von Berlin nach Hamburg.

Hamburg (dpa/lno) - Auch mehrere Tage nach dem Sturm «Xavier» sind noch einige Bahnstrecken in Deutschland gesperrt. Die Trasse zwischen Hamburg und Berlin ist in Richtung Bundeshauptstadt seit Montag zwar wieder frei. In der Gegenrichtung gibt es jedoch noch bis zum 15. Oktober eine Umleitung, die die Fahrzeit um bis zu 60 Minuten verlängert. Der Grund: Der Sturm hat zahlreiche Strom- und Signalmasten an der üblichen Strecke umgeknickt, wie eine Bahnsprecherin erläuterte. Die neuen Masten müssten erst wieder einbetoniert werden.