Berliner Startups auf Investorensuche in New York

Wirtschaftsstaatssekretär Christian Rickerts reist am Montag nach New York City. Begleitet wird sie von einer Delegation Berliner Start-up-Unternehmen. Ziel der Reise sei es auf der «Transatlantic Entrepreneur Partnership Conference» Kontakte zwischen den 19 jungen Berliner Unternehmen und der New Yorker Digital und Tech-Szene zu knüpfen, teilte die Wirtschaftssenatsverwaltung mit. Dabei geht es um potenzielle Investoren aber auch um Start-ups, die in New York entstanden sind. Rickerts will außerdem mit Vertretern der US-Metropole über eine verstärkte Zusammenarbeit der beiden Städte im Bereich Start-ups sprechen.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

