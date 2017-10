dpa

Brand in Berliner Mehrfamilienhaus: Neun Verletzte

Bei einem Brand in Berlin-Spandau sind am Sonntagabend neun Menschen verletzt und dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei ihnen bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, erklärte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag. Insgesamt mussten 27 Menschen aus dem fünfstöckigen Haus in Sicherheit gebracht werden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannte es zunächst im Keller des Hauses. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über den Brand berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen