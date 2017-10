dpa

Leipzig erinnert an friedliche Revolution vor 28 Jahren

Leipzig erinnert an die erste große Montagsdemonstration in der Messestadt vor 28 Jahren. Sie gilt als Beginn der friedlichen Revolution in der DDR. 70 000 Menschen protestierten am 9. Oktober 1989 gegen das SED-Regime. Den Auftakt der Gedenkfeierlichkeiten bildet traditionell das Friedensgebet in der Nikolaikirche, das in diesem Jahr unter dem Motto «Aufbruch, Verantwortung, Offenheit» steht. Predigen wird die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann.

Im Anschluss hält der polnische Journalist Adam Krzeminski die Rede zur Demokratie. Am Abend lädt schließlich das Lichtfest Zuschauer zu Musik und Diskussion auf den Augustusplatz - den historischen Versammlungsort der Protestierenden von 1989. Mit Kerzen sind die Besucher dazu eingeladen, eine große 89 zu formen.

