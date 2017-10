Opposition kritisiert «Gießkannenpolitik» im Kulturetat

Über den Haushalt zu entscheiden, ist das vornehmste Recht des Parlaments. Im Kulturausschuss setzen die Abgeordneten zusätzliche Schwerpunkte.

Berlin (dpa/bb) - Die Opposition hat der rot-rot-grünen Regierung mangelndes Profil in der Kulturpolitik vorgeworfen. «Ich sehe das Primat der Gießkanne», sagte CDU-Kulturexperte Robbin Juhnke am Montag bei der Zweiten Lesung des Kulturetats im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. «Wir erkennen nicht, auf welchen Feldern der Senat welche Ziele verfolgt.»

Schmidt hatte in einer Mail an die Mitarbeiter geschrieben, die Showbühne werde sich künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent der potenziellen Kunden im Osten abgrenzen. «Ich will all deren Geld nicht», hieß es in dem Brief.