Innenausschusses beginnt Anhörung zur Kreisreform

Der Innenausausschuss des Potsdamer Landtags will sich von Montag an mit den Stellungnahmen zur Kreisreform befassen. Zunächst soll es um die Verlagerung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen gehen, die aber eng mit der eigentlichen Veränderung der Kreisgrenzen zusammenhängen. Der Landkreistag hatte bereits in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Stellungnahme massive Kritik an den Ausschuss geübt. Die Funktionalreform sei nur noch ein Schrumpfmodell und rechtfertige nicht die Zusammenlegung von Kreisen. Für die mündliche Anhörung von Verbänden, Landräten und Oberbürgermeistern sind zunächst zwei Tage anberaumt. Ab Mitte Oktober soll es dann um die eigentlichen Fusionen gehen.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 19:50 Uhr

Quelle: dpa

