Polizeiliche Sprengung: Verkehr auf der Avus wird gestoppt

Die Polizei wird in den kommenden Wochen insgesamt sechs Mal Munition vernichten. Während der Sprengungen im Grunewald müsse der Verkehr auf der Avus zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, kündigte die Polizei am Sonntag an. Gesprengt werden soll demnach am 11. und 18. Oktober sowie am 8., 15., 22. und 29. November jeweils gegen 10.00 Uhr. Die Polizei vernichtet auf diese Weise auf dem Sprengplatz Grunewald jedes Jahr im Herbst unter anderem beschlagnahmte Munition.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

