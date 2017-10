dpa

Berlin Volleys scheitern erneut an Friedrichshafen

Die Berlin Volleys sind auch im zweiten Anlauf auf den Supercup gescheitert. Der deutsche Volleyball-Meister verlor das Duell mit Pokalsieger VfB Friedrichshafen am Sonntag mit 1:3-Sätzen (25:23, 18:25, 18:25, 19:25). Vor 5796 Zuschauern in der TUI-Arena bekam das Team vom Bodensee das Geschehen nach dem knapp verlorenen ersten Satz immer besser in den Griff und verdarb schließlich dem neuen Volleys-Trainer Luke Reynolds die Pflichtspielpremiere.

Erfolgreichster Angreifer beim Verlierer war Paul Carroll mit 14 Punkten, gefolgt von Robert Kromm und Adam White (je 11). Schon ein Jahr zuvor bei der Premiere dieses Wettbewerbs waren die Berliner gegen Friedrichshafen mit 0:3 unterlegen gewesen.

Unter den Augen von Bundestrainer Andrea Giani begannen die BR Volleys konzentriert. Dank ihrer stabilen Abwehrarbeit konnten sich die Angreifer Kromm, White und Carroll am Netz häufig durchsetzen. Doch der anfängliche Schwung war schnell vorbei. Im zweiten Durchgang verschaffte sich der VfB früh eine komfortable 8:3-Führung. Die folgende Aufholjagd der BR Volleys endete bereits beim Stande von 11:12, danach setzte sich der Kontrahent uneinholbar ab.

Fortan fanden die Friedrichshafener in Angriff und Abwehr stets die besseren Lösungen im Vergleich zum Kontrahenten. Vor allem gegen den wie aufgedreht spielenden VfB-Angreifer David Sossenheimer (18 Punkte) fehlten den Berlinern über weite Strecken die Mittel.

Am kommenden Samstag beginnt die neue Bundesligasaison. Als Titelverteidiger sind die BR Volleys zum Auftakt bei den SWD powervolleys Düren gefordert.

