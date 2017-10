dpa

Räuber prügeln mit Baseballschläger auf 19-Jährigen ein

Mehrere Unbekannte haben im Bezirk Tempelhof-Schöneberg einen 19-Jährigen zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die etwa fünf Mitglieder der Gruppe hätten den jungen Mann in der Nacht zu Sonntag angegriffen, teilte die Polizei mit. Einer der Angreifer schlug ihm mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf. Der 19-Jährige ging daraufhin zu Boden. Die Gruppe schlug und trat auf ihn ein, bis er schließlich fliehen konnte. Das Handy, das er dabei verlor, stahlen vermutlich die Angreifer. Sie entkamen unerkannt. Möglicherweise waren die Täter am Samstagabend an einem weiteren Überfall beteiligt, die Ermittlungen dazu dauern an.

