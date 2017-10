ALBA Berlin gewinnt beim MBC nach Verlängerung

ALBA Berlin hat sich beim Mitteldeutschen BC zum dritten Saisonsieg gezittert. Der Hauptstadtclub gewann am Sonntag beim Aufsteiger mit 89:80 (71:71,37:32) nach Verlängerung. Bester Werfer der Berliner war Aufbauspieler Peyton Siva mit 19 Punkten. Topscorer bei den Gastgebern Marcus Hatten mit 15 Zählern.

Die Partie blieb kampfbetont. Die Berliner verspielten im dritten Durchgang eine Elf-Punkte-Führung. Der MBC ließ ALBA mit wechselnden Verteidigungsvarianten nie in den Rhythmus kommen. Erst in der Verlängerung machten die Gäste den Sieg klar und überzeugten. Marius Grigonis und Spencer Butterfield trafen in dieser Phase wichtige Dreipunktwürfe.

Für ALBA war es das vierte Spiel in acht Tagen. Der Terminkalender bleibt weiter eng für die Berliner. Am Mittwoch startet das Team gegen Partizan Belgrad in den Eurocup, ehe es am Freitag in Göttingen und Sonntag gegen Bonn in der Liga weitergeht.