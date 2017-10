Süßigkeiten gestohlen und Ladendetektiv gebissen

Ein 26 Jahre alter Mann soll in Berlin-Moabit Süßigkeiten gestohlen und anschließend einen Ladendetektiv in den Oberschenkel gebissen haben. Der 38-Jährige habe den Verdächtigen am Samstag beim Stehlen beobachtet und danach gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sich der 26-Jährige weigerte, den Ladendetektiv ins Büro zu begleiten, kam es zu einer Rangelei. Der 26-Jährige soll dabei seinen Arm gegen den Hals des Detektivs gedrückt und ihn gebissen haben. Weitere Mitarbeiter des Geschäfts kamen dem 38-Jährigen zur Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

