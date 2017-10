Grünebaum-Preis an Sänger, Schauspieler und Informatiker

Die Max-Grünebaum-Preise 2017 sind am Sonntag in Cottbus an zwei Künstler des Staatstheaters der Stadt und an einen Nachwuchswissenschaftler der Uni Cottbus-Senftenberg verliehen worden. Der Sänger Andreas Jäpel, der Schauspieler Henning Strübbe und der Informatiker Lukasz Lopacinski erhielten jeweils 5000 Euro, wie die Stiftung mitteilte. Der Max-Grünebaum-Preis wurde in diesem Jahr zum 21. Mal vergeben und erinnert an den Tuchfabrikanten und Cottbuser Bürger Max Grünebaum (1851-1925), dessen Familie von den Nationalsozialisten vertrieben worden war. Die Stiftung, die den Preise auslobt, war 1997 von den in Großbritannien lebenden Enkeln initiiert worden.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

