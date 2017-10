Mann brüllt verfassungsfeindliche Parolen

Der Staatsschutz ermittelt gegen einen 34-Jährigen, der am Bahnhof Neukölln verbotene Musik abgespielt und mehrmals verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben soll. Als ein 36-Jähriger ihn am Samstagabend aufforderte die Musik auszustellen, habe er diesen außerdem mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend floh der 34-Jährige, die Polizei fasste ihn kurz darauf in einem Wohngebiet und nahm ihn vorläufig fest.

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz nahm auch Ermittlungen gegen einen 26-Jährigen auf. Dieser soll in der Nacht zum Sonntag einen 23-Jährigen an einem Imbiss im Wedding wegen seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt haben.

