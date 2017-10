dpa

Trio greift Busfahrer an

Ein Jugendlicher und zwei Männer haben in Berlin-Adlershof in einem Bus randaliert und den Busfahrer angegriffen. Einer der drei habe dem 48-Jährigen am Samstagabend eine Kopfnuss gegeben und ihn dabei leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die drei Verdächtigen im Alter von 16, 19 und 21 Jahren hatten zunächst im Bus mit Flaschen nach anderen Fahrgästen geworfen, trafen aber niemanden.

Als sie ausstiegen, kam es erst zum Streit und dann zum Angriff auf den Busfahrer. Schließlich wollten alle drei fliehen und liefen der herbeigerufenen Polizei direkt in die Arme. Die stellte fest, dass der 19-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde, nahm ihn gegen seinen Widerstand fest und brachte ihn in ein Gefängnis.

Quelle: dpa

