dpa

Füchse erobern Tabellenführung und stellen Vereinsrekord

Die Füchse Berlin bleiben das einzige verlustpunktfreie Team der Handball-Bundesliga und setzten sich mit 14:0-Punkten an die Tabellenspitze. Gegen den TBV Lemgo gelang den Hauptstädtern am Sonntag in der mit rund 9 000 Zuschauern fast voll besetzten Max-Schmeling-Halle mit 36:23 (17:8) der siebte Sieg in Serie. Damit stellten die Füchse ihren Startrekord aus der Saison 2010/2011 ein und lösten die Rhein-Neckar-Löwen an der Spitze ab.

Die Gastgeber erlebten einen Traumstart und machten alles richtig. Schon nach acht Minuten führten die Füchse beruhigend mit 6:1. Überragend bei den Berlinern: Der serbische Nationalspieler Petar Nenadic, der den Verein zum Saisonende in Richtung Ungarn zum dortigen Rekormeister Veszprem verlassen will. Der Starspieler traf als erfolgreichster Torschütze zehnmal.

Hinten sorgten bei den Füchsen eine kompakte Abwehr und der starke Torhüter Silvio Heinevetter für Stabilität. Auf der anderen Seite wurde Piotr Wyszomirski im Tor früh durch Peter Johannesson ersetzt. Trotzdem war Lemgo chancenlos. Vier Tore betrug der geringste Rückstand des Tabellen-Zehnten.

Füchse-Trainer Velimir Petkovic war voll des Lobes: «Ich bin heute richtig zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir die beste Leistung gezeigt, seit ich in Berlin bin.»

Von der Meisterschaft will man in den Berliner Reihen offiziell noch nicht sprechen. «Nach den nächsten beiden Spielen gegen Hannover und Kiel machen wir eine Standortbestimmung», sagte Manager Bob Hanning bei «Sky».

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen