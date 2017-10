Rekordkulisse bei German Bowl: Knapper Sieg für die Unicorns

Trotz Dauerregens kommen mehr als 13 000 Zuschauer zum German Bowl. In einem packenden Finale setzen sich die Schwäbisch Hall Unicorns durch - und beenden die Dominanz des Teams aus Braunschweig.

Berlin (dpa/bb) - Nach einem packenden Finalduell haben die Organisatoren des German Bowl XXXIX ein positives Fazit gezogen. Beim 14:13 (7:13) der Schwäbisch Hall Unicorns über Titelverteidiger New Yorker Lions Braunschweig sorgten 13 502 Zuschauer trotz Dauerregens für eine Rekordkulisse seit das Endspiel der German Football League (GFL) in Berlin stattfindet. «Wir haben alles gesehen, was den Football besonders macht - tolle Spielzüge, horrende Fehler, begeisterte Fans, großartige Stimmung. Wie die Leute auf den Rängen bei diesen Bedingungen durchgehalten und ihre Teams unterstützt haben, das war echt klasse», sagte GFL-Sprecher Carsten Dalkowski.