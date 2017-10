dpa

Landkreistag kritisiert geplante Kreisreform

Der Landkreistag in Brandenburg hat massive Kritik an der geplanten Kreisreform geübt. Die sogenannte Funktionalreform, die Grundlage für die Gebietsreform sein soll, sei inzwischen nur noch ein Torso, erklärte der Landkreistag in einer Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vor der am Montag beginnenden Anhörung von Kommunen und Verbänden im Innenausschuss des Landtag vorlag.

«Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist die Funktionalreform auf ein Schrumpfmodell reduziert worden, das deutlich hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer Aufgabenkommunalisierung zurückbleibt», heißt es in dem Papier. «Eine Kreisgebietsreform vermag dieser funktionalreformerische Ansatz jedenfalls nicht zu rechtfertigen.»

Quelle: dpa

