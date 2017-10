dpa

56 Kälber gestohlen: Soko «Koppel» ermittelt

Baruth/Mark (dpa/bb) - Unbekannte Täter haben in Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming 56 Kälber gestohlen. Die Tiere im Alter zwischen 4 und 95 Tagen standen in einem Stall, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch eine Mini-Melkanlage und 250 Kilogramm Milchpulver nahmen die Täter am frühen Samstagmorgen mit. Für den Diebstahl hatten die Viehdiebe ein Zufahrtstor zu dem Gelände aufgebrochen. Der Schaden liegt bei rund 20 000 Euro. Die Sonderkommission «Koppel», die sich auf Viehdiebstähle spezialisiert hat, übernahm die Ermittlungen.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 13:30 Uhr

