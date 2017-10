dpa

Woidke: SPD sollte keine Fundamentalopposition betreiben

Die SPD sollte nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auch nach dem Ausscheiden aus der Regierung keine Fundamentalopposition betreiben, sondern sich konstruktiv einbringen. Dies habe die Partei bereits zu Zeiten der CDU/FDP-Koalition geleistet, sagte Woidke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich verteidigte er die Ankündigung von SPD-Parteichef Martin Schulz gleich am Wahlabend, eine Fortsetzung der großen Koalition abzulehnen. Woidke warnte auch vor einer Debatte über eine neue Parteispitze. «Das letzte, was die SPD nach dem schwierigen Wahlergebnis braucht, ist eine wirre Personaldiskussion.»

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen