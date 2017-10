Sturm «Xavier» sorgt weiter für Schäden

Auch drei Tage nach dem Sturmtief «Xavier» kommt es im Land Brandenburg noch zu Schäden. Am Sonntagfrüh fuhr ein Auto im Landkreis Prignitz gegen einen unmittelbar zuvor umgekippten Baum, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Der 68 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand am Wagen ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Behörden hatten davor gewarnt, dass auch noch Tage nach dem Unwetter Bäume umkippen und Äste herunterfallen könnten.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

