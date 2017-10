Grundstein für neues Heizkraftwerk Marzahn wird gelegt

Für das neue Heizkraftwerk in Berlin-Marzahn wird an diesem Mittwoch der Grundstein gelegt. Die Anlage soll den Osten Berlins mit Fernwärme versorgen und auch Strom erzeugen. Der Betreiber Vattenfall und das Land erwarten zudem, dass die effiziente Anlage die Klimabilanz Berlins verbessert. Es ist Bestandteil einer Klimaschutzvereinbarung, die das Unternehmen und der Senat 2009 unterzeichnet haben.

Seit 2010 war in Marzahn nur noch Wärme erzeugt worden, nachdem die Stromerzeugung vom Netz gegangen war. Ein 160 Meter hoher Schornstein verschwand. Siemens baut eine Gas- und Dampfturbinen-Anlage, die ab 2020 Strom und Wärme erzeugen soll. Dazu wird Erdgas verbrannt.

Bei der Gelegenheit erhält der Standort an der Marzahner Rhinstraße einen neuen Namen. Bislang sprach Vattenfall vom Kraftwerk Lichtenberg, weil das Areal beim Bau in den 70er Jahren noch zum Bezirk Lichtenberg gehörte. Nun gilt der Name Heizkraftwerk Marzahn.