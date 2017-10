«Sein Fehlen war nie so spürbar wie heute»

Der vielleicht prägendste Sozialdemokrat des 20. Jahrhunderts starb vor 25 Jahren. Im Willy-Brandt-Haus erinnern Nachfolger und Wegbegleiter an die Botschaft des Friedensnobelpreisträgers.

Berlin (dpa) - 25 Jahre nach dem Tod von Willy Brandt haben Spitzenpolitiker der SPD am Sonntag mit einer Gedenkveranstaltung an den ehemaligen Bundeskanzler und Parteivorsitzenden erinnert. Neben Parteichef Martin Schulz, dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und dem ehemaligen spanischen Ministerpräsident Felipe González nahm auch Brandts Sohn Peter an der Veranstaltung in der nach Brandt benannten SPD-Zentrale in Berlin-Kreuzberg teil.