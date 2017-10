Mehrere Stichwahlen in Brandenburg

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl wird in einigen Kommunen Brandenburgs noch einmal gewählt: Diesmal geht es um die Stichwahlen für Bürgermeisterämter.

Potsdam (dpa/bb) - In mehreren Kommunen Brandenburgs sind die Bürger heute zu Stichwahlen für die Bürgermeisterämter aufgerufen. In Eisenhüttenstadt geht es darum, ob Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Linke) ihren Posten behält. Sie konnte 32,7 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen. Ihr Herausforderer Frank Balzer (SPD) lag jedoch mit 47,7 Prozent deutlich vor ihr. In Königs Wusterhausen hatte der Kandidat der Freien Wähler, Swen Ennullat, im ersten Wahlgang 42,3 Prozent der Stimmen bekommen. Für Heinz-Georg Hanke (SPD) votierten 22,7 Prozent. Der erste Wahlgang hatte zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September stattgefunden. Weitere Stichwahlen in anderen Kommunen sind für den 15. Oktober geplant.