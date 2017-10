Bahnstrecke Berlin-Hannover nach Sturm wieder frei

Erleichterung für Fernreisende: Auf der Achse Berlin-Hannover fahren wieder Züge. Andere wichtige Strecken etwa von der Hauptstadt nach Hamburg waren zunächst weiterhin gesperrt.

Umgestürzte Bäume und heruntergerissene Äste hatten nach Angaben der Bahn am Donnerstag an mehr als 500 Stellen Schäden in Nord- und Ostdeutschland angerichtet. Über 1000 Kilometer seien betroffen gewesen.

Die Verbindung Bremen-Hannover sollte ab Sonntag wieder aufgenommen werden. Zwischen Hildesheim und Wolfsburg verkehrten bereits am Samstagnachmittag wieder Züge, wie die Bahngesellschaft Metronom mitteilte. Die Strecke Hannover-Wolfsburg sollte am Abend repariert sein.

Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bemängelte die Kommunikation der Bahn. «Wir leben in einem Zeitalter von Apps und digitaler Information, und doch ist das Unternehmen Deutsche Bahn nicht in der Lage, seine Kunden ausreichend zu informieren», erklärte der stellvertretende Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel in Frankfurt am Main. Zumindest am Tag nach dem schweren Sturm über Norddeutschland hätte das möglich sein sollen.