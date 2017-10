dpa

Bahn arbeitet mit Hochdruck an Streckenfreigabe

Die Deutsche Bahn arbeitet in Brandenburg mit Hochdruck an der Beseitigung der massiven Schäden durch das Sturmtief «Xavier». Eine Prognose zur Wiederinbetriebnahme gesperrter Strecken sei aber noch nicht möglich, sagte eine Bahnsprecherin am Samstag.

Am Wochenende waren unter anderem noch die Regionalbahn-Strecken von Berlin nach Frankfurt (Oder), nach Cottbus und nach Wittenberge gesperrt. Die Regionalbahn nach Rostock fuhr hingegen wieder. Wo möglich, setzt die Bahn Ersatzbusse ein. Dies sei aber nicht flächendeckend möglich, sagte die Sprecherin.

«Es werden immer noch mehr Schäden festgestellt, oder weitere Bäume fallen um», sagte eine Sprecherin. Mehrere Hundert Mitarbeiter seien in den betroffenen Regionen im Einsatz, die Bahn habe schweres Gerät und Mitarbeiter bundesweit zu den Einsatzorten gebracht. Zudem werde auch die Nacht über durchgearbeitet.

«An mehreren hundert Stellen versperren Bäume, Äste und Dutzende umgeknickte Masten für Signale und Oberleitungen die Gleise», hatte die Bahn zuvor bereits in einer Mitteilung erklärt. Auf der Strecke von Berlin nach Hamburg seien Oberleitungen auf einer Länge von sechs Kilometern beschädigt und müssten neu aufgebaut werden. Nach Angaben der Sprecherin müssen teils auch Betonfundamente neu angelegt und Masten wieder aufgerichtet werden.

Letzte Änderung: Samstag, 7. Oktober 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen