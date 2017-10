Einbrecher mit Werkzeug und Beute gestellt

Berlin (dpa/bb) - Zivilfahnder haben zwei Männer mit Einbruchswerkzeug und Beute gestellt, als diese ein Haus in Berlin-Treptow verließen. Zuvor war die Alarmanlage einer Orthopädiepraxis in dem Gebäude in der Nacht zum Samstag ausgelöst worden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten überprüften die beiden 30-Jährigen und fanden neben dem Werkzeug Bargeld. Die Eingangstür zu der Praxis war aufgebrochen. Gegen den einen Verdächtigen liegen laut Polizei bereits zwei Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten vor, sein Komplize hat keinen festen Wohnsitz. Das festgenommene Duo soll nun am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

