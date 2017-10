Viele Parks und Gärten nach Sturm «Xavier» geschlossen

Nach dem Sturmtief «Xavier» sind am Samstag viele Parks in Brandenburg geschlossen geblieben. Es werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Verkehrssicherheit wieder gegeben sei, hieß es bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.

Allerdings konnten in Potsdam einige Schlösser wie Sanssouci, das Neue Palais und Schloss Babelsberg oder in Berlin das Schloss Charlottenburg wieder öffnen. Im Wildpark Schorfheide (Kreis Barnim) nördlich von Berlin mussten dagegen die geplante Wolfsnacht und das Hirschfest abgesagt werden. Der Wildpark Johannismühle in Baruth im Landkreis Teltow-Fläming blieb am Samstag zu, wollte aber am Sonntag wieder öffnen. Der Sturm hatte zahlreiche Bäume umstürzen lassen, zudem drohen nun weitere Äste aus den Baumkronen zu fallen.

Quelle: dpa

