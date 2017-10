Großer Andrang bei Jobmesse am Salzufer

Hunderte Interessierte haben sich am Samstag am Salzufer in Berlin-Charlottenburg über Möglichkeiten in den Berufseinstieg informiert. Am Samstag und Sonntag stellten sich 110 Aussteller bei der Messe «Job Berlin» den Fragen des zumeist jungen Publikums. Neben den Ständen gab es Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen.

Die Nachwuchskräfte konnten außerdem günstig Bewerbungsfotos machen und ihre Bewerbungsmappen checken lassen. Diesen Service boten die Veranstalter in diesem Jahr auch explizit Flüchtlingen an.

Neben vielen Unternehmen der Privatwirtschaft warb auch der Staat mit mehreren Ständen um Nachwuchs. Ein Publikumsmagnet war ein Gefangenentransporter der Berliner Justiz. Auch die Berliner Bundespolizei und die Bundeswehr waren mit Ständen auf der Messe vertreten. Besucher haben noch bis Sonntag, 17 Uhr, Gelegenheit, sich über Einstiegschancen auf den Berufsmarkt zu informieren.

