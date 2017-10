20-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr

Unbekannte haben in Berlin-Neukölln einen 20-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Zuvor sei der Mann in der Nacht zu Samstag auf der Straße in einen Streit mit mehreren Personen verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Zeugen sahen die Auseinandersetzung und riefen die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen und bat Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Letzte Änderung: Samstag, 7. Oktober 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

