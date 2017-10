Mit DNA auf Täterjagd - Spurensammler stehen hoch im Kurs

Sie entdecken am Tatort auch noch winzigste Spuren auf Gläsern, Bettlaken und Leichen: die DNA-Experten der Berliner Polizei. Ihre Fachkenntnisse sind stark gefragt - für Straftäter wird es dann häufig eng.

Die Spurensammler finden die DNA auf Trinkgläsern, Bettlaken und an Toten. Anschließend werden die Spuren im Labor beim LKA ausgewertet. «Manchmal haben die Spuren-Suchtrupps auch gleich die ganze Matratze mit im Gepäck», sagte Bork. Die Spuren werden ausgewertet und in der deutschlandweiten DNA-Analyse-Datei beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden gespeichert.

Die DNA-Analytik ist laut Polizeisprecher Thomas Neuendorf in der Aufklärung von Straftaten ein «entscheidendes Hilfsmittel». Eine wesentliche Rolle spielte sie beispielsweise im Mordfall des vermissten Mohamed. Der Flüchtlingsjunge wurde im Oktober 2015 sexuell missbraucht und anschließend brutal erdrosselt. «Anhand der DNA-Spuren an der Kinderleiche und weiteren Gegenständen konnten wir den Tatablauf genau rekonstruieren», berichtete Bork. «Das DNA-Profil dient im Strafverfahren als wichtiges Beweismittel, um den Täter schuldig zu sprechen.»

Auch bei einem Raubmord in Neukölln, wo eine Rentnerin im Keller eines Wohnhauses umgebracht worden war, hinterließ der Mörder Spuren. «Der Polizei lagen noch keine Hinweise auf den Täter vor», sagte Bork. Die DNA-Spuren am Tatort lieferten dann jedoch einen Treffer in der Datenbank und führten die Ermittler so zu dem Gesuchten.