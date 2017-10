U21 ohne Amiri, Öztunali und Klostermann gegen Norwegen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im kommenden EM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen auf die U21-Europameister Nadiem Amiri und Levin Öztunali sowie Lukas Klostermann verzichten. Amiri und Öztunali seien weiter angeschlagen und würden nicht mehr zur Mannschaft nachreisen, sagte Nationaltrainer Stefan Kuntz nach dem 6:1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan.

«Lukas Klostermann wird nach aktuellem Stand nicht dabei sein wegen des Kunstrasens», sagte Kuntz über den Außenverteidiger von RB Leipzig, der lange mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war. Der Einsatz von Verteidiger Waldemar Anton, der gegen Aserbaidschan kurzfristig krank gefehlt hatte, ist noch offen. Die DFB-Auswahl strebt am Dienstag (19.00 Uhr) in Norwegen auf Kunstrasen den dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel für die EM 2019 in Italien an.