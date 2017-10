Eisbären Berlin feiern Auswärtssieg in Iserlohn

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Trotz eines frühen Zwei-Tore-Rückstands gewannen sie am Freitagabend bei den Iserlohn Roosters mit 6:3 (1:2, 2:0, 3:1). In der Eissporthalle am Seilersee gelangen Louis-Marc Aubry zwei Tore, die übrigen Berliner Treffer erzielten Sean Backman, James Sheppard, Marcel Noebels und Mark Olver.

Dabei hatte der Tag für die Eisbären schlecht begonnen: Weil die Zugverbindung nach Sturmschäden unterbrochen war, mussten sie mit dem Bus anreisen. Nach achtstündiger Fahrt trafen sie noch rechtzeitig zum Spielbeginn in Iserlohn ein, waren aber anfangs nicht wirklich präsent:

Nach dreieinhalb Minuten führten die Gastgeber durch Tore von Travis Turnbull und Jason Jaspers. Erst danach kamen die Berliner zu Chancen. Eine davon nutzte Backman im Powerplay zum Anschlusstreffer.

Im zweiten Drittel drehten Sheppard und Aubry mit einem Doppelschlag innerhalb von fünfzig Sekunden das Spiel. Weil Torhüter Marvin Cüpper einige gute Chancen der Gastgeber vereitelte, gingen die Berliner mit dem knappen Vorsprung in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt bauten Noebels mit seinem ersten Saisontor und Aubry mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Führung aus. Zwar traf Turnbull erneut für den Tabellenletzten, Olver sorgte aber mit seinem Empty-Net-Tor Sekunden für der Schlusssirene für den Endstand.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 22:30 Uhr

Quelle: dpa

