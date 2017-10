dpa

U21 feiert zweiten Quali-Sieg: 6:1 gegen Aserbaidschan

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation dank einer überzeugenden Leistung den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bezwang am Freitag in Cottbus Aserbaidschan mit 6:1 (3:0). Es war der 16. Sieg der U21 in der EM-Quali in Serie. Debütant Philipp Ochs (8./37. Minute), Mahmoud Dahoud (34.), Anton Krivotsyuk per Eigentor (53.), Marcel Hartel (72.) und Cedric Teuchert (83.) trafen vor 7345 Zuschauern. Ilyas Safarzade (86.) gelang das Ehrentor für die Gäste.

Die Kuntz-Auswahl machte damit gut drei Monate nach dem EM-Triumph in Polen den nächsten Schritt in Richtung EM 2019 und der Titelverteidigung. Nächster Gegner ist am Dienstag auswärts Norwegen.

