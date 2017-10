Angeblicher Polizist wollte dementen 88-Jährigen betrügen

Die Polizei hat in Norderstedt einen 36-jährigen Berliner festgenommen, der einem demenzkranken 88-Jährigen mit einem Trick Gold im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags abgenommen haben soll. Der 36-Jährige und ein Mittäter hatten sich bereits im September gegenüber dem alten Herrn als Polizisten ausgegeben und ihn überredet, sich Gold nach Hause liefern zu lassen. Wenige Tage später holten sie das Edelmetall bei ihrem Opfer ab. Als die angeblichen Polizisten einen erneuten Versuch starteten, wurde einer der Tatverdächtigen bei einer fingierten Übergabe am 4. Oktober festgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den 36-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Inzwischen haben sich sechs weitere potenzielle Geschädigte gemeldet. Auch bei ihnen hatten Unbekannte Mitte September versucht, die Vermögensverhältnisse auszukundschaften, um an das Ersparte der Senioren zu gelangen. Die Polizei vermute einen Zusammenhang, die Ermittlungen dazu dauern an.

