Unfall mit Bus: Fahrgast schwer verletzt

Ein Fahrgast ist bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Bus in Berlin-Westend schwer verletzt worden. Der Busfahrer habe am Freitagmorgen stark gebremst, um den Unfall noch zu verhindern, teilte die Polizei mit. Dadurch stürzte der 25-Jährige und verletzte sich an Kopf und Rippen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Den Zusammenstoß mit dem Auto hatte der Busfahrer nicht verhindern können. Weitere Verletzte gab es aber nicht. Die Fahrerin des Wagens hatte den Bus beim Linksabbiegen übersehen.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

