Todestag von Willy Brandt: SPD-Politiker legen Kranz nieder

Zum 25. Todestag von Willy Brandt legen Spitzenpolitiker der SPD an diesem Sonntag einen Kranz nieder am Grab des früheren Bundeskanzlers, SPD-Vorsitzenden und Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Unter anderen wollen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Parteichef Martin Schulz und Berlins Innensenator Andreas Geisel an der Veranstaltung teilnehmen. Der ehemalige Bundestagspräsident und Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Wolfgang Thierse (SPD), will eine Ansprache halten.

Brandt hatte sich zunächst als Regierender Bürgermeister West-Berlins, später als Außenminister und schließlich als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler (1969-1974) nach der Formel «Wandel durch Annäherung» für eine Politik der Entspannung im Kalten Krieg eingesetzt. Für seine Versöhnungspolitik bekam er 1971 den Friedensnobelpreis. Nach seiner Kanzlerschaft war Brandt bis kurz vor seinem Tod 1992 Präsident der Sozialistischen Internationale.

