Verstärkter Kampf gegen organisierte Kriminalität

Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität bekommt Neukölln als erster Berliner Bezirk einen Staatsanwalt vor Ort. Damit wolle man den Verfolgungsdruck auf Straf- und Serientäter erhöhen, erklärte Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag. «Wir werden die Kriminalität nicht abschaffen können, aber wir müssen öfter gewinnen.»

Die Aufgabe - zwei Einsatztage pro Woche im Amtsgericht Neukölln - teilen sich laut Angaben vom 16. Oktober an drei Staatsanwälte. Ziel ist es demnach, die Justiz enger in den Informationsaustausch zwischen Jugendamt, Schule, Polizei und Ordnungsamt einzubinden, um schneller gegen Kriminelle vorgehen zu können. Man wolle «alle rechtlichen Möglichkeiten» nutzen, so Giffey.