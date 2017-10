dpa

Hertha kommt gegen Polizei-Auswahl nicht über 1:1 hinaus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist am Freitag in einem Testspiel gegen eine Auswahl der Berliner Polizei nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Vor rund 100 Zuschauern im Amateurstadion auf dem Olympiagelände gingen die Polizisten nach torloser erster Hälfte in der 49. Minute durch einen Treffer von Marcus Uher mit 1:0 in Führung. Julius Kade sorgte in der 72. Minute nach Vorarbeit von Davie Selke für den 1:1-Ausgleich.

Selke, der in der 21. Minute einen Foulelfmeter verschoss, kam nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder über 90 Minuten bei Hertha zum Einsatz. «Es war positiv, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte, nachdem ich erst zwei, drei Trainingseinheiten in den Knochen hatte», sagte der im Sommer von RB Leipzig für 8,5 Millionen Euro verpflichtete Neuzugang.

Bei Hertha fehlten am Freitag 14 Nationalspieler, die sich momentan auf Länderspielreise befinden. Hertha-Trainer Pal Dardai brachte dem Gegner Respekt entgegen: «Läuferisch war das schwer, der Gegner war gut organisiert und hat sich das Unentschieden verdient. Schade, dass wir in der ersten Hälfte so viele Chancen nicht genutzt haben.»

