Beim Linksabbiegen übersehen: Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 38-Jährige fuhr am frühen Freitagmorgen in Berlin-Spandau, als ihn ein 30-Jähriger mit seinem Wagen rammte. Der Autofahrer habe den 38-Jährigen vermutlich beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

