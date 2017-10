Mehrere Schüsse auf Mann in Berlin-Gesundbrunnen

Nach Schüssen auf einen 30-Jährigen ist ein Mann in Berlin-Wedding festgenommen worden. Der 50-Jährige sei dringend tatverdächtig, am Freitagvormittag in der Prinzenallee in Gesundbrunnen mehrfach auf das Opfer geschossen zu haben, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter in einem Auto. Beamte stoppten den Wagen kurze Zeit später in der Seestraße. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

