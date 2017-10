dpa

Verhandlung Baumjohann gegen Hertha BSC am 10. Oktober

Der in diesem Jahr zu Coritiba FC nach Brasilien gewechselte Ex-Herthaner Alexander Baumjohann (30) hat noch Geldforderungen an den Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Über die strittige Summe verhandelt das Berliner Arbeitsgericht am Dienstag, 10. Oktober, 12:00 Uhr, im Saal 509 des Dienstgebäudes Magdeburger Platz 1. Das teilte die Kammer am Freitag mit. «Mit seiner Klage verlangt der Profifußballspieler weitere Entgeltfortzahlung und wendet sich gegen einen Einbehalt von Vertragsstrafen wegen unterbliebener Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins», hieß es in der Mitteilung des Gerichtes.

