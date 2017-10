dpa

Woidke trotz Brexit: Beziehungen zu Großbritannien ausbauen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will dem Brexit trotzen. «Wir haben nicht nur schon sehr gute Beziehungen hierher, ich glaube, die Beziehungen können und werden in den nächsten Jahren noch besser werden», sagte Woidke am Freitag zum Abschluss seiner London-Reise in einem Telefon-Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Das Schlimmste ist momentan, dass es mit dem Brexit eine große Unsicherheit gibt in den wirtschaftlichen Beziehungen», sagte Woidke. Daher hoffe er, dass die Verhandlungen zwischen Brüssel und Großbritannien über das Ausscheiden des Landes aus der Europäischen Union schnell vorankommen und offene Fragen gelöst werden.

Ziel müsse eine Lösung sein, die dauerhaft sicherstelle, dass die Beziehungen nicht nur aufrecht erhalten, sondern ausgebaut werden. Dafür müssten gerade auch wegen des Brexits weitere Brücken gebaut werden. Das Interesse daran sei auch auf britischer Seite riesengroß.

Großbritannien ist für die Wirtschaft in Brandenburg einer der wichtigsten Auslandsmärkte, zudem haben mehrere britische Firmen wie etwa Rolls-Royce im Land investiert. Die Landesregierung hatte Brandenburg anlässlich des Tages der Einheit am 3. Oktober in London präsentiert. Neben Wirtschaftsgesprächen standen auch Wissenschaft, Kultur und Tourismus im Zentrum.

