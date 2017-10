dpa

Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall auf A 12

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 12 in Ostbrandenburg gestorben. Drei weitere Männer, die auch in dem Auto saßen, wurden am Freitagmorgen schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs gewesen, als er in Höhe des Rastplatzes Biegener Hellen (Oder-Spree) aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und auf einem Grünstreifen gegen einen Werbeträger aus Eisen prallte, wie ein Sprecher sagte. Für den Fahrer und einen Mitfahrer auf dem Rücksitz im Alter von 24 und 25 Jahren kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Unfallort.

An dem Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, wie der Sprecher weiter sagte. Einen Zusammenhang mit dem Sturmtief «Xavier», das am Donnerstag über die Region hinwegfegte, sieht die Polizei nicht.

