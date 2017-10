dpa

Schlossgärten wegen «erheblicher Schäden» geschlossen

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Wegen Schäden durch Sturmtief «Xavier» bleiben die Schlossgärten in Berlin und Brandenburg bis mindestens Montag geschlossen. Es gebe «erhebliche Schäden», sagte ein Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag. Teilweise sind demnach auch die Schlösser in den Parkanlagen geschlossen.

Mehrere Bäume seien umgestürzt oder umsturzgefährdet, bilanzierte der Sprecher. Besonders gefährlich seien Kronenausbrüche - abgebrochene Äste, die noch im Baum hängen und herunterfallen können.

Geöffnet sind laut Angaben nur das Schloss Charlottenburg mit dem Neuen Pavillon in Berlin, die Ausstellung «Pückler. Babelsberg» im Schloss Babelsberg in Potsdam sowie Schloss und Garten Rheinsberg.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen