Polens Regierung: Ladenöffnung an Sonntagen einschränken

Warschau (dpa) - Die polnische Regierung will den derzeit erlaubten Einzelhandel an Sonntagen voraussichtlich auf zwei Sonntage im Monat beschränken. Das wäre ein möglicher Kompromiss, sagte der Vorsitzende des polnischen Ministerratskomitees, Henryk Kowalczyk, nach Angaben der Agentur PAP am Freitag. Ursprünglich war von einer Schließung der Geschäfte an allen Sonntagen die Rede gewesen.

Der bereits seit einem Jahr im Parlament debattierte Gesetzesentwurf stammt aus Feder einer Bürgerinitiative, die sich für den Schutz von Arbeitnehmern einsetzt. Angestellte sollten an Sonntagen mehr Zeit für ihre Familie haben, fordern ihre Mitglieder.

Kritiker der Reform warnten vor negativen Auswirkungen auf die polnische Wirtschaft. Inzwischen kündigten auch die mit absoluter Mehrheit regierenden Nationalkonservativen eine Lockerung des Gesetzesvorhabens an. Demnach sollen die Geschäfte voraussichtlich zumindest jeden zweiten Sonntag offen bleiben.

Kleinere Läden, in denen die Besitzer noch selbst an der Kasse stehen, sowie Tankstellen, Apotheken, Bäckereien, Blumengeschäfte und Souvenirläden soll das Handelsverbot voraussichtlich nicht betreffen. Wann das Gesetz in Kraft treten wird, blieb zunächst unklar. Einige Regierungsmitglieder nannten den Januar 2018 als mögliches Datum. Angesichts der andauernden Parlamentsberatungen bezeichneten Wirtschaftsexperten dies aber als wenig wahrscheinlich.

Vor allem in den Grenzgebieten zu Polen nutzen viele Deutsche den Sonntag für preiswerte Einkäufe im Nachbarland. Es gibt erste Befürchtungen, damit könnte es bald vorbei sein.

Freitag, 6. Oktober 2017

