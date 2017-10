IGA wieder geöffnet: aber mit Einschränkungen

Berlin (dpa/bb) - Am Tag nach Sturmtief «Xavier» hat die Internationale Gartenausstellung (IGA) im Berliner Stadtteil Marzahn den Betrieb wieder aufgenommen. «Wir haben eine Stunde später als sonst, um 10.00 Uhr, wieder geöffnet», sagte eine IGA-Sprecherin am Freitag. Allerdings sei das Areal nicht von Sturmschäden verschont geblieben, mehrere Bereiche wie der Kienberg seien zum Schutz der Besucher vorerst nicht zugänglich. Die Seilbahn halte daher auch nicht an der Station Wolkenhain, hieß es. Wegen der Unwetterwarnung war das komplette IGA-Gelände am Donnerstag geschlossen.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen