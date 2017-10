Tod im Tiergarten: Tatverdächtiger in Berlin in U-Haft

Rund einen Monat nach dem Fund einer Frauenleiche im Tiergarten sitzt ein Mann wegen Mordverdachts in Berlin in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige sei aus Polen überstellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. In der Nähe von Warschau war der Beschuldigte am 11. September festgenommen worden, ein polnisches Gericht hatte der Auslieferung zugestimmt. Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet. Die Ermittlungen laufen laut Angaben weiter.

Das Opfer, eine Frau aus dem Stadtteil Charlottenburg, war am Abend des 5. Septembers mit Freundinnen in einem beliebten Lokal im Tiergarten gewesen und von dort allein zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz aufgebrochen. Zu Hause kam sie nicht an. Drei Tage später fanden Passanten die Leiche in einem Gebüsch am Schleusenweg. Wie die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen ist, sagten die Behörden bislang nicht.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

