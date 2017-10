Petkovic: Füchse-Serie egal: «Will zwei Punkte gegen Lemgo»

Die Füchse eilen in der Handball-Bundesliga von Sieg zu Sieg. Am Sonntag können die Berliner ihren Startrekord einstellen. Coach Petkovic interessiert die Statistik aber wenig. Er freut sich über das Drama von Leipzig und warnt vor dem kommenden Gegner.

Leipzig/Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin ließen es am Tag nach dem dramatischen 31:30-Sieg in letzter Sekunde beim SC DHfK Leipzig ruhig angehen. Am Freitagvormittag war trainingsfrei. «Wir haben am Sonntag schon das nächste Spiel. Wir werden am Nachmittag eine kleine Laufeinheit absolvieren», erklärte Trainer Velimir Petkovic. Sollten die Berliner in der Handball-Bundesliga gegen den TBV Lemgo (12.30 Uhr/Sky) den siebten Sieg in Serie schaffen, hätten sie ihren Startrekord aus der Saison 2010/2011 eingestellt.